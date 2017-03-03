Президент Федерации тенниса Франции обсудит с Марией Шараповой её просьбу о wild card на «Ролан Гаррос»

«Мария с помощью своего агента обратилась к нам с просьбой о предоставлении специального приглашения. Мы планируем встретиться, выслушать её аргументы, после чего я поговорю с директором соревнований Ги Форже, и мы примем совместное решение», — цитирует Гьюдичелли агентство France Presse.

Отметим, что Мария, которая в данный момент отбывает дисквалификацию за употребление запрещённого вещества мельдония, уже получила wild card на турниры в Штутгарте, Мадриде и Риме.