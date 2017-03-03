Президент Федерации тенниса Франции обсудит с Марией Шараповой её просьбу о wild card на «Ролан Гаррос»
Глава Федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли заявил, что готов провести встречу с россиянкой Марией Шараповой и обсудить с ней возможность предоставления wild card на Roland Garros.
«Мария с помощью своего агента обратилась к нам с просьбой о предоставлении специального приглашения. Мы планируем встретиться, выслушать её аргументы, после чего я поговорю с директором соревнований Ги Форже, и мы примем совместное решение», — цитирует Гьюдичелли агентство France Presse.
Отметим, что Мария, которая в данный момент отбывает дисквалификацию за употребление запрещённого вещества мельдония, уже получила wild card на турниры в Штутгарте, Мадриде и Риме.
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