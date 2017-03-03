Дубай. Фернандо Вердаско оказался сильнее Робина Хаазе

За время матча, продлившегося 2 часа 15 минут, 35-й номер рейтинга АТР, 33-летний Фернандо, реализовал пять брейк-пойнтов, сделал два эйса и один раз ошибся при подаче. 29-летний Хаазе, находящийся на 66-й позиции в мировой классификации, трижды брал подачу соперника, совершил восемь эйсов и одну двойную ошибку. Испанец вышел вперёд в личных встречах игроков — 4:3.

В финале соревнований Dubai Duty Free Tennis Championships Вердаско померится силами с победителем игры британца Энди Маррея и француза Люки Пуйе.