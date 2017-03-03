Дубай. Фернандо Вердаско оказался сильнее Робина Хаазе
Испанский теннисист Фернандо Вердаско прошёл в финал турнира в Дубае, переиграв в трёх партиях Робина Хаазе из Нидерландов, — 7/6 (5), 5/7, 6/1.
За время матча, продлившегося 2 часа 15 минут, 35-й номер рейтинга АТР, 33-летний Фернандо, реализовал пять
В финале соревнований Dubai Duty Free Tennis Championships Вердаско померится силами с победителем игры британца Энди Маррея и француза Люки Пуйе.
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