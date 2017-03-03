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https://sport.mail.ru/news/tennis/28964687/
3 марта 2017, 19:14 | Теннис | GoTennis.ru

Дубай. Фернандо Вердаско оказался сильнее Робина Хаазе

Испанский теннисист Фернандо Вердаско прошёл в финал турнира в Дубае, переиграв в трёх партиях Робина Хаазе из Нидерландов, — 7/6 (5), 5/7, 6/1.

За время матча, продлившегося 2 часа 15 минут, 35-й номер рейтинга АТР, 33-летний Фернандо, реализовал пять брейк-пойнтов, сделал два эйса и один раз ошибся при подаче. 29-летний Хаазе, находящийся на 66-й позиции в мировой классификации, трижды брал подачу соперника, совершил восемь эйсов и одну двойную ошибку. Испанец вышел вперёд в личных встречах игроков — 4:3.

В финале соревнований Dubai Duty Free Tennis Championships Вердаско померится силами с победителем игры британца Энди Маррея и француза Люки Пуйе.
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