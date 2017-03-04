Шарапова или Роднина? Выбери величайшую спортсменку России
Прими участие в голосовании и определи самых выдающихся спортсменок в истории России.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В истории российского и советского спорта было немало прекрасных спортсменок, олимпийских чемпионок, чемпионок мира и мировых рекордсменок. Выяснить, кого из них болельщики считают величайшей в истории, поможет наше голосование.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter