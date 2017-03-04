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https://sport.mail.ru/news/tennis/28964427/
4 марта 2017, 10:49 | Теннис

Шарапова или Роднина? Выбери величайшую спортсменку России

Прими участие в голосовании и определи самых выдающихся спортсменок в истории России.

Шарапова или Роднина? Выбери величайшую спортсменку России - Фото Увеличить
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В истории российского и советского спорта было немало прекрасных спортсменок, олимпийских чемпионок, чемпионок мира и мировых рекордсменок. Выяснить, кого из них болельщики считают величайшей в истории, поможет наше голосование.
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