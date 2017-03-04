Шарапова или Роднина? Выбери величайшую спортсменку России

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В истории российского и советского спорта было немало прекрасных спортсменок, олимпийских чемпионок, чемпионок мира и мировых рекордсменок. Выяснить, кого из них болельщики считают величайшей в истории, поможет наше голосование.

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