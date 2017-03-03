Рафаэль Надаль: Каждая игра в Акапулько отличается от предыдущей

«Каждая игра в Акапулько отличается от предыдущей. Сегодня мне не удалось продемонстрировать свой лучший теннис, но тем ценнее для меня будет эта победа. В предыдущих матчах я сыграл гораздо лучше, но на этот раз мне удалось найти выход из этой непростой ситуации. Здорово, что мне удалось выйти в полуфинал», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.