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3 марта 2017, 16:38 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Каждая игра в Акапулько отличается от предыдущей

Испанец Рафаэль Надаль остался недоволен своей игрой в четвертьфинале турнира в Акапулько.

Испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> остался недоволен своей игрой в четвертьфинале турнира в Акапулько. Увеличить
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«Каждая игра в Акапулько отличается от предыдущей. Сегодня мне не удалось продемонстрировать свой лучший теннис, но тем ценнее для меня будет эта победа. В предыдущих матчах я сыграл гораздо лучше, но на этот раз мне удалось найти выход из этой непростой ситуации. Здорово, что мне удалось выйти в полуфинал», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.
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