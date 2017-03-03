Ирина Хромачёва и Анастасия Потапова вышли в четвертьфинал турнира ITF в Бразилии
Две российские теннисистки Ирина Хромачёва и Анастасия Потапова стали участницами ¼ финала турнира ITF в бразильском городе Киритибе, призовой фонд которого составляет $25,000.
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Во втором раунде соревнований 21-летняя Хромачёва оказалась сильнее бразильянки Лауры Пигосси, — 6/3, 7/5. 15-летняя Потапова обыграла британку Аманду Каррерас со счётом 7/5, 4/6, 6/2.
Ещё одна россиянка Марина Мельникова не смогла завершить поединок второго круга, снявшись при счёте 7/6 (2), 0/2.
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