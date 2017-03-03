Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28962021/
3 марта 2017, 15:43 | Теннис | GoTennis.ru

Ирина Хромачёва и Анастасия Потапова вышли в четвертьфинал турнира ITF в Бразилии

Две российские теннисистки Ирина Хромачёва и Анастасия Потапова стали участницами ¼ финала турнира ITF в бразильском городе Киритибе, призовой фонд которого составляет $25,000.

Две российские теннисистки Ирина Хромачёва и Анастасия <span class=error>Потапова</span> стали участницами ¼ финала турнира ITF в бразильском городе <span class=error>Киритибе</span> призовой фонд которого составляет 25000. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во втором раунде соревнований 21-летняя Хромачёва оказалась сильнее бразильянки Лауры Пигосси, — 6/3, 7/5. 15-летняя Потапова обыграла британку Аманду Каррерас со счётом 7/5, 4/6, 6/2.

Ещё одна россиянка Марина Мельникова не смогла завершить поединок второго круга, снявшись при счёте 7/6 (2), 0/2.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Елену Остапенко ужалила оса на разминке перед ¼ финала турнира в Акапулько

Елену Остапенко ужалила оса на разминке перед ¼ финала турнира в Акапулько

Латвийку Елену Остапенко ужалила оса во время разминки перед четвертьфинальным матчем на соревнованиях в Акапулько. Перед началом поединка на корт даже был вызван врач, который обработал укус.
Еще 7 новостей  Все новости
03 марта

Ирина Хромачёва и Анастасия Потапова вышли в четвертьфинал турнира ITF в Бразилии

Кристина Младенович: В поединке в Флипкенс мне нужно было показать стабильную игру

Елену Остапенко ужалила оса на разминке перед 1/4 финала турнира в Акапулько