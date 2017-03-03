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https://sport.mail.ru/news/tennis/28961305/
3 марта 2017, 15:20 | Теннис | GoTennis.ru

Елену Остапенко ужалила оса на разминке перед ¼ финала турнира в Акапулько

Латвийку Елену Остапенко ужалила оса во время разминки перед четвертьфинальным матчем на соревнованиях в Акапулько. Перед началом поединка на корт даже был вызван врач, который обработал укус.

Латвийку Елену <span class=error>Остапенко</span> ужалила оса во время разминки перед четвертьфинальным матчем на соревнованиях в Акапулько. Перед началом поединка на корт даже был вызван врач который обработал укус. Увеличить
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В результате, Остапенко потерпела поражение от украинки Леси Цуренко со счётом 3/6, 6/7 (5).
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