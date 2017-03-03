Елену Остапенко ужалила оса на разминке перед ¼ финала турнира в Акапулько
Латвийку Елену Остапенко ужалила оса во время разминки перед четвертьфинальным матчем на соревнованиях в Акапулько. Перед началом поединка на корт даже был вызван врач, который обработал укус.
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Видимо, что-то случилось...
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В результате, Остапенко потерпела поражение от украинки Леси Цуренко со счётом 3/6, 6/7 (5).
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