Цзян Ван завершила выступление на соревнованиях в Куала-Лумпуре
60-я ракетка мира, китаянка Цзян Ван, потерпела поражение от своей соотечественницы Синьюнь Хань, занимающей 139-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/6 (4), 2/6, 4/6 в четвертьфинале турнира в
Куала-Лумпуре.
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Встреча длилась 2 часа 16 минут. За это время 25-летняя Цзян Ван сделала пять эйсов, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала четыре
В полуфинале соревнований Alya Malaysian Open китаянка померится силами с австралийкой Эшли Барти.
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