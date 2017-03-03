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https://sport.mail.ru/news/tennis/28960104/
3 марта 2017, 13:52 | Теннис | GoTennis.ru

Цзян Ван завершила выступление на соревнованиях в Куала-Лумпуре

60-я ракетка мира, китаянка Цзян Ван, потерпела поражение от своей соотечественницы Синьюнь Хань, занимающей 139-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/6 (4), 2/6, 4/6 в четвертьфинале турнира в Куала-Лумпуре.

60-я ракетка мира китаянка <span class=error>Цзян</span> Ван потерпела поражение от своей соотечественницы <span class=error>Синьюнь</span> <span class=error>Хань</span> занимающей 139-ю строчку рейтинга WTA со счётом 7/6 (4) 2/6 4/6 в четвертьфинале турнира в <nobr>Куала-Лумпуре.</nobr> Увеличить
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Встреча длилась 2 часа 16 минут. За это время 25-летняя Цзян Ван сделала пять эйсов, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а её 26-летняя соперница один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала семь брейков. Ранее счёт в личных встречах был 4:3 в пользу Синьюнь Хань.

В полуфинале соревнований Alya Malaysian Open китаянка померится силами с австралийкой Эшли Барти.
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