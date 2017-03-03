Цзян Ван завершила выступление на соревнованиях в Куала-Лумпуре

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Встреча длилась 2 часа 16 минут. За это время 25-летняя Цзян Ван сделала пять эйсов, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а её 26-летняя соперница один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала семь брейков. Ранее счёт в личных встречах был 4:3 в пользу Синьюнь Хань.

В полуфинале соревнований Alya Malaysian Open китаянка померится силами с австралийкой Эшли Барти.