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https://sport.mail.ru/news/tennis/28959072/
3 марта 2017, 12:52 | Теннис | GoTennis.ru

Сегодня юбилей у Александра Волкова!

Сегодня свой 50-й день рождения отмечает российский теннисист и тренер Александр Волков. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Александра Владимировича и желает ему крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях.

Сегодня свой 50-й день рождения отмечает российский теннисист и тренер Александр Волков. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Александра Владимировича и желает ему крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях. Увеличить
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Александр Волков родился в Калининграде. Первые шаги в теннисе сделал в возрасте десяти лет. Окончил Калининградский государственный университет.
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