Сегодня юбилей у Александра Волкова!
Сегодня свой 50-й день рождения отмечает российский теннисист и тренер Александр Волков. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Александра Владимировича и желает ему крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях.
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Александр Волков родился в Калининграде. Первые шаги в теннисе сделал в возрасте десяти лет. Окончил Калининградский государственный университет.
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