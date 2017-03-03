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https://sport.mail.ru/news/tennis/28958564/
3 марта 2017, 12:32 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Против Чилича нужно будет играть лучше, чем в четвертьфинале

Испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от предстоящего матча против хорвата Марина Чилича на турнире в Акапулько.

Испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> поделился ожиданиями от предстоящего матча против хорвата Марина <span class=error>Чилича</span> на турнире в Акапулько. Увеличить
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«Чилич — одни из самых сложных соперников в мире. Он очень мощно подаёт и действует агрессивно. Если я хочу победить и пройти дальше, мне нужно будет играть гораздо лучше, чем в четвертьфинале. Это очень важная встреча. Нужно хорошо к ней подготовиться», — приводит слова Надаля Sports Illustrated.
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