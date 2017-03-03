Рафаэль Надаль: Против Чилича нужно будет играть лучше, чем в четвертьфинале
Испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от предстоящего матча против хорвата Марина Чилича на турнире в Акапулько.
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«Чилич — одни из самых сложных соперников в мире. Он очень мощно подаёт и действует агрессивно. Если я хочу победить и пройти дальше, мне нужно будет играть гораздо лучше, чем в четвертьфинале. Это очень важная встреча. Нужно хорошо к ней подготовиться», — приводит слова Надаля Sports Illustrated.
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