Пресс-конференция Новака Джоковича после поражения продлилась меньше минуты
Вторая ракетка мира, серб Новак Джокович, закончил
пресс-конференцию после поражения от австралийца Ника Киргиоса на турнире в Акапулько меньше, чем за минуту. Об этом сообщает обозреватель Бен Ротенберг в своём микроблоге на сервисе Twitter.
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Видимо, что-то случилось...
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На вопрос о своих ощущениях после матча он заявил: «Не очень». Про своего оппонента он сказал, что у него мощная подача и его победа совершенно заслужена. После этого он покинул
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