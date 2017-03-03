Пресс-конференция Новака Джоковича после поражения продлилась меньше минуты

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На вопрос о своих ощущениях после матча он заявил: «Не очень». Про своего оппонента он сказал, что у него мощная подача и его победа совершенно заслужена. После этого он покинул конференц-зал.