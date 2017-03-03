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https://sport.mail.ru/news/tennis/28958325/
3 марта 2017, 12:31 | Теннис | GoTennis.ru

Пресс-конференция Новака Джоковича после поражения продлилась меньше минуты

Вторая ракетка мира, серб Новак Джокович, закончил пресс-конференцию после поражения от австралийца Ника Киргиоса на турнире в Акапулько меньше, чем за минуту. Об этом сообщает обозреватель Бен Ротенберг в своём микроблоге на сервисе Twitter.

Вторая ракетка мира серб <span class=error>Новак</span> Джокович закончил <nobr>пресс-конференцию</nobr> после поражения от австралийца Ника <span class=error>Киргиоса</span> на турнире в Акапулько меньше чем за минуту. Об этом сообщает обозреватель <span class=error>Бен</span> Ротенберг в своём <span class=error>микроблоге</span> на сервисе Twitter. Увеличить
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На вопрос о своих ощущениях после матча он заявил: «Не очень». Про своего оппонента он сказал, что у него мощная подача и его победа совершенно заслужена. После этого он покинул конференц-зал.
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