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https://sport.mail.ru/news/tennis/28957854/
3 марта 2017, 11:27 | Теннис | GoTennis.ru

Давид Феррер не сыграет на соревнованиях в Индиан-Уэллсе

28-я ракетка мира, испанец Давид Феррер, снялся с турнира BNP Paribas Open, который пройдёт с 6 по 19 марта в Индиан-Уэллсе. Причиной такого решения стала травма ахиллова сухожилия. Об этом сообщает в официальном микроблоге турнира на сервисе Twitter.

28-я ракетка мира испанец Давид <span class=error>Феррер</span> снялся с турнира BNP Paribas <span class=error>Open</span> который пройдёт с 6 по 19 марта в <nobr>Индиан-Уэллсе.</nobr> Причиной такого решения стала травма <span class=error>ахиллова</span> сухожилия. Об этом сообщает в официальном <span class=error>микроблоге</span> турнира на сервисе Twitter. Увеличить
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Место испанца в основной сетке соревнований займёт американец Дональд Янг.
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