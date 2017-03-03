Давид Феррер не сыграет на соревнованиях в Индиан-Уэллсе
28-я ракетка мира, испанец Давид Феррер, снялся с турнира BNP Paribas Open, который пройдёт с 6 по 19 марта в
Индиан-Уэллсе. Причиной такого решения стала травма ахиллова сухожилия. Об этом сообщает в официальном микроблоге турнира на сервисе Twitter.
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Видимо, что-то случилось...
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Место испанца в основной сетке соревнований займёт американец Дональд Янг.
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