Куала-Лумпур. Дзаламидзе и Кудерметова стали участницами полуфинала парного турнира
Российский дуэт в составе Нателы Дзаламидзе и Вероники Кудерметовой пробился в полуфинал парных соревнований в
Куала-Лумпуре, обыграв грузинку Оксану Калашникову и Галину Воскобоеву из Казахстана.
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Встреча длилась 1 час 25 минут. За это время Дзаламидзе и Кудерметова сделали два эйса, ни разу не ошиблись при подаче и реализовали три
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