Куала-Лумпур. Дзаламидзе и Кудерметова стали участницами полуфинала парного турнира

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Встреча длилась 1 час 25 минут. За это время Дзаламидзе и Кудерметова сделали два эйса, ни разу не ошиблись при подаче и реализовали три брейк-пойнта, а их оппонентки ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и сделали два брейка.