Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28957602/
3 марта 2017, 11:10 | Теннис | GoTennis.ru

Куала-Лумпур. Дзаламидзе и Кудерметова стали участницами полуфинала парного турнира

Российский дуэт в составе Нателы Дзаламидзе и Вероники Кудерметовой пробился в полуфинал парных соревнований в Куала-Лумпуре, обыграв грузинку Оксану Калашникову и Галину Воскобоеву из Казахстана.

Российский дуэт в составе <span class=error>Нателы</span> Дзаламидзе и Вероники Кудерметовой пробился в полуфинал парных соревнований в <nobr>Куала-Лумпуре</nobr> обыграв грузинку Оксану Калашникову и Галину Воскобоеву из Казахстана. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча длилась 1 час 25 минут. За это время Дзаламидзе и Кудерметова сделали два эйса, ни разу не ошиблись при подаче и реализовали три брейк-пойнта, а их оппонентки ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и сделали два брейка.

В полуфинале турнира Alya Malaysian Open россиянки сыграют либо с китаянками Синьюнь Хань и Дуань Йин-Йин, либо с японкой Макото Ниномией и американкой Николь Меликар.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
03 марта

Куала-Лумпур. Дзаламидзе и Кудерметова стали участницами полуфинала парного турнира

Кай-Линь Чжан не смогла пробиться в полуфинал турнира в Куала-Лумпуре

Акапулько. Леся Цуренко одолела Елену Остапенко