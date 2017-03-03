Кай-Линь Чжан не смогла пробиться в полуфинал турнира в Куала-Лумпуре
131-я ракетка мира, китаянка
Кай-Линь Чжан, уступила австралийке Эшли Барти, занимающей 158-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 0/6, 6/7 (2) в четвертьфинале турнира в Куала-Лумпуре.
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Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время 27-летняя
В полуфинале соревнований Alya Malaysian Open Барти померится силами с победительницей матча между китаянками Цзян Ван и Синьюнь Хань.
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