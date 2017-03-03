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https://sport.mail.ru/news/tennis/28957376/
3 марта 2017, 11:02 | Теннис | GoTennis.ru

Кай-Линь Чжан не смогла пробиться в полуфинал турнира в Куала-Лумпуре

131-я ракетка мира, китаянка Кай-Линь Чжан, уступила австралийке Эшли Барти, занимающей 158-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 0/6, 6/7 (2) в четвертьфинале турнира в Куала-Лумпуре.

131-я ракетка мира китаянка <nobr>Кай-Линь</nobr> <span class=error>Чжан</span> уступила австралийке <span class=error>Эшли</span> <span class=error>Барти</span> занимающей 158-ю строчку рейтинга WTA со счётом 0/6 6/7 (2) в четвертьфинале турнира в <nobr>Куала-Лумпуре.</nobr> Увеличить
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Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время 27-летняя Кай-Линь Чжан ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала один брейк, а 20-летняя Барти выполнила шесть эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.

В полуфинале соревнований Alya Malaysian Open Барти померится силами с победительницей матча между китаянками Цзян Ван и Синьюнь Хань.
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