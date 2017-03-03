Кай-Линь Чжан не смогла пробиться в полуфинал турнира в Куала-Лумпуре

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Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время 27-летняя Кай-Линь Чжан ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала один брейк, а 20-летняя Барти выполнила шесть эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.

В полуфинале соревнований Alya Malaysian Open Барти померится силами с победительницей матча между китаянками Цзян Ван и Синьюнь Хань.