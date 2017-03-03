Акапулько. Леся Цуренко одолела Елену Остапенко
50-я ракетка мира, украинка Леся Цуренко, взяла верх над латвийкой Еленой Остапенко, занимающей 71-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 7/6 (5) в четвертьфинале турнира в Акапулько.
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За 1 час 51 минуту матча теннисистки допустили по шесть двойных ошибок. При этом 27-летняя Цуренко сделала три эйса и три брейка, а её 19-летняя соперница семь раз подала навылет и реализовала два
В полуфинале соревнований Abierto Mexicano Telcel Цуренко сразится с хорваткой Мирьяной
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