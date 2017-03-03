Акапулько. Леся Цуренко одолела Елену Остапенко

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За 1 час 51 минуту матча теннисистки допустили по шесть двойных ошибок. При этом 27-летняя Цуренко сделала три эйса и три брейка, а её 19-летняя соперница семь раз подала навылет и реализовала два брейк-пойнта. Это была первая официальная встреча спортсменок.