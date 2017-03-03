Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28957161/
3 марта 2017, 10:46 | Теннис | GoTennis.ru

Акапулько. Леся Цуренко одолела Елену Остапенко

50-я ракетка мира, украинка Леся Цуренко, взяла верх над латвийкой Еленой Остапенко, занимающей 71-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 7/6 (5) в четвертьфинале турнира в Акапулько.

50-я ракетка мира украинка <span class=error>Леся</span> <span class=error>Цуренко</span> взяла верх над латвийкой Еленой <span class=error>Остапенко</span> занимающей 71-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/3 7/6 (5) в четвертьфинале турнира в Акапулько. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 51 минуту матча теннисистки допустили по шесть двойных ошибок. При этом 27-летняя Цуренко сделала три эйса и три брейка, а её 19-летняя соперница семь раз подала навылет и реализовала два брейк-пойнта. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В полуфинале соревнований Abierto Mexicano Telcel Цуренко сразится с хорваткой Мирьяной Лючич-Барони.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Куала-Лумпур. Дзаламидзе и Кудерметова стали участницами полуфинала парного турнира

Куала-Лумпур. Дзаламидзе и Кудерметова стали участницами полуфинала парного турнира

Российский дуэт в составе Нателы Дзаламидзе и Вероники Кудерметовой пробился в полуфинал парных соревнований в Куала-Лумпуре, обыграв грузинку Оксану Калашникову и Галину Воскобоеву из Казахстана.
Еще 7 новостей  Все новости
03 марта

Давид Феррер не сыграет на соревнованиях в Индиан-Уэллсе

Куала-Лумпур. Дзаламидзе и Кудерметова стали участницами полуфинала парного турнира

Кай-Линь Чжан не смогла пробиться в полуфинал турнира в Куала-Лумпуре