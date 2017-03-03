Диего Шварцман вышел в четвертьфинал соревнований в Сан-Паулу
44-я ракетка мира, аргентинец Диего Шварцман, одолел австрийца Геральда Мельцера, занимающего 107-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/2, 6/2 во втором круге турнира в
Сан-Паулу.
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Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут. За это время 24-летний Шварцман сделал три эйса, ни разу не ошибся при подаче и реализовал пять
В ¼ финала соревнований Brasil Open Шварцману предстоит поединок с уругвайцем Пабло Куэвасом.
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