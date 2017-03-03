Диего Шварцман вышел в четвертьфинал соревнований в Сан-Паулу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут. За это время 24-летний Шварцман сделал три эйса, ни разу не ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 26-летний Мельцер один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

В ¼ финала соревнований Brasil Open Шварцману предстоит поединок с уругвайцем Пабло Куэвасом.