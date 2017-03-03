Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28956724/?
3 марта 2017, 10:20 | Теннис | GoTennis.ru

Моника Пюиг смогла взять у Кристины МакХэйл лишь четыре гейма на турнире в Акарулько

42-я ракетка мира, пуэрториканка Моника Пюиг, потерпела поражение от американки Кристины МакХэйл, занимающей 45-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 2/6 в четвертьфинале соревнований в Акапулько.

42-я ракетка мира пуэрториканка Моника <span class=error>Пюиг</span> потерпела поражение от американки Кристины МакХэйл занимающей 45-ю строчку рейтинга WTA со счётом 2/6 2/6 в четвертьфинале соревнований в Акапулько. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча длилась 1 час 11 минут. За это время 23-летняя Пюиг ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не сделала ни одного брейка, а 24-летняя МакХэйл выполнила четыре эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу американки.

Следующей соперницей МакХэйл на турнире Abierto Mexicano Telcel будет француженка Кристина Младенович.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Куала-Лумпур. Дзаламидзе и Кудерметова стали участницами полуфинала парного турнира

Куала-Лумпур. Дзаламидзе и Кудерметова стали участницами полуфинала парного турнира

Российский дуэт в составе Нателы Дзаламидзе и Вероники Кудерметовой пробился в полуфинал парных соревнований в Куала-Лумпуре, обыграв грузинку Оксану Калашникову и Галину Воскобоеву из Казахстана.
Еще 7 новостей  Все новости
03 марта

Давид Феррер не сыграет на соревнованиях в Индиан-Уэллсе

Куала-Лумпур. Дзаламидзе и Кудерметова стали участницами полуфинала парного турнира

Кай-Линь Чжан не смогла пробиться в полуфинал турнира в Куала-Лумпуре