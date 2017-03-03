Моника Пюиг смогла взять у Кристины МакХэйл лишь четыре гейма на турнире в Акарулько
42-я ракетка мира, пуэрториканка Моника Пюиг, потерпела поражение от американки Кристины МакХэйл, занимающей 45-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 2/6 в четвертьфинале соревнований в Акапулько.
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Встреча длилась 1 час 11 минут. За это время 23-летняя Пюиг ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не сделала ни одного брейка, а 24-летняя МакХэйл выполнила четыре эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре
Следующей соперницей МакХэйл на турнире Abierto Mexicano Telcel будет француженка Кристина Младенович.
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