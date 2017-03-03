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https://sport.mail.ru/news/tennis/28956507/
3 марта 2017, 10:19 | Теннис | GoTennis.ru

Акапулько. Кристина Младенович стала участницей полуфинала

30-я ракетка мира, француженка Кристина Младенович, взяла верх над бельгийкой Кирстен Флипкенс, занимающей 76-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 6/3 в четвертьфинале турнира в Акапулько.

30-я ракетка мира француженка Кристина Младенович взяла верх над бельгийкой <span class=error>Кирстен</span> Флипкенс занимающей 76-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/4 6/3 в четвертьфинале турнира в Акапулько. Увеличить
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За 1 час 22 минуты матча теннисистки выполнили по одному эйсу. При этом 23-летняя Младенович отметилась пятью двойными ошибками и пятью брейками, а 31-летняя Флипкенс дважды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

В полуфинале соревнований Abierto Mexicano Telcel Младенович скрестит ракетки с американкой Кристиной МакХэйл.
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