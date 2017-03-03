Акапулько. Кристина Младенович стала участницей полуфинала

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За 1 час 22 минуты матча теннисистки выполнили по одному эйсу. При этом 23-летняя Младенович отметилась пятью двойными ошибками и пятью брейками, а 31-летняя Флипкенс дважды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

В полуфинале соревнований Abierto Mexicano Telcel Младенович скрестит ракетки с американкой Кристиной МакХэйл.