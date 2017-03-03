Доминик Тим покидает турнир Abierto Mexicano Telcel

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Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут. За это время они выполнили по семь эйсов. При этом 23-летний Тим дважды ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнта, а его 29-летний оппонент допустил три двойные ошибки и сделал четыре брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

В полуфинале соревнований Abierto Mexicano Telcel Куэрри померится силами с австралийцем Ником Киргиосом.