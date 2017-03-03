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3 марта 2017, 10:19 | Теннис | GoTennis.ru

Доминик Тим покидает турнир Abierto Mexicano Telcel

Девятая ракетка мира, австриец Доминик Тим, не справился с американцем Сэмом Куэрри, занимающим 40-ю строчку рейтинга ATP, уступив со счётом 1/6, 5/7 в четвертьфинале турнира в Акапулько.

Девятая ракетка мира австриец <span class=error>Доминик</span> <span class=error>Тим</span> не справился с американцем Сэмом <span class=error>Куэрри</span> занимающим 40-ю строчку рейтинга ATP уступив со счётом 1/6 5/7 в четвертьфинале турнира в Акапулько. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут. За это время они выполнили по семь эйсов. При этом 23-летний Тим дважды ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнта, а его 29-летний оппонент допустил три двойные ошибки и сделал четыре брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

В полуфинале соревнований Abierto Mexicano Telcel Куэрри померится силами с австралийцем Ником Киргиосом.
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