Доминик Тим покидает турнир Abierto Mexicano Telcel
Девятая ракетка мира, австриец Доминик Тим, не справился с американцем Сэмом Куэрри, занимающим 40-ю строчку рейтинга ATP, уступив со счётом 1/6, 5/7 в четвертьфинале турнира в Акапулько.
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Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут. За это время они выполнили по семь эйсов. При этом 23-летний Тим дважды ошибся при подаче и реализовал один
В полуфинале соревнований Abierto Mexicano Telcel Куэрри померится силами с австралийцем Ником Киргиосом.
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