Кирьос победил Джоковича в четвертьфинале теннисного турнира в Акапулько

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Встреча длилась 1 час 48 минут и завершилась со счетом 7:6 (11:9), 7:5 в пользу австралийца.

В полуфинале Кирьос встретится с американцем Сэмом Куэрри. В другом полуфинале хорват Марин Чилич, «посеянный» под 3-м номером, сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем (2). Матчи состоятся в ночь на 4 марта по московскому времени, турнир завершится в субботу.