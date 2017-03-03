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https://sport.mail.ru/news/tennis/28956178/
3 марта 2017, 9:32 | Теннис | ТАСС

Кирьос победил Джоковича в четвертьфинале теннисного турнира в Акапулько

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Австралиец Ник Кирьос обыграл «посеянного» под первым номером серба Новака Джоковича в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в мексиканском Акапулько (общий призовой фонд — $1,5 млн).

Встреча длилась 1 час 48 минут и завершилась со счетом 7:6 (11:9) 7:5 в пользу австралийца. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 48 минут и завершилась со счетом 7:6 (11:9), 7:5 в пользу австралийца.

В полуфинале Кирьос встретится с американцем Сэмом Куэрри. В другом полуфинале хорват Марин Чилич, «посеянный» под 3-м номером, сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем (2). Матчи состоятся в ночь на 4 марта по московскому времени, турнир завершится в субботу.
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