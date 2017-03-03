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3 марта 2017, 9:16 | Теннис | Р-Спорт

Куэрри выбил Тима из розыгрыша теннисного турнира в Акапулько в четвертьфинале

МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт. Американец Сэм Куэрри вышел в полуфинал теннисного турнира в Акапулько, призовой фонд которого превышает 1,4 миллиона долларов.

Куэрри в четвертьфинале обыграл четвертую ракетку турнира австрийца Доминика Тима со счетом 6:1, 7:5. Матч продолжался 1 час 6 минут.

В полуфинале Куэрри встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1-й номер посева) — Ник Кирьос (Австралия, 6).
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Новости Тенниса

Кирьос победил Джоковича в четвертьфинале теннисного турнира в Акапулько

Кирьос победил Джоковича в четвертьфинале теннисного турнира в Акапулько

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Австралиец Ник Кирьос обыграл «посеянного» под первым номером серба Новака Джоковича в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в мексиканском Акапулько (общий призовой фонд — $1,5 млн).
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