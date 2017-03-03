Куэрри выбил Тима из розыгрыша теннисного турнира в Акапулько в четвертьфинале
МОСКВА, 3 мар —
Р-Спорт. Американец Сэм Куэрри вышел в полуфинал теннисного турнира в Акапулько, призовой фонд которого превышает 1,4 миллиона долларов.
Куэрри в четвертьфинале обыграл четвертую ракетку турнира австрийца Доминика Тима со счетом 6:1, 7:5. Матч продолжался 1 час 6 минут.
В полуфинале Куэрри встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1-й номер посева) — Ник Кирьос (Австралия, 6).
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