Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28955563/
3 марта 2017, 8:59 | Теннис | Р-Спорт

Мирьяна Лучич-Барони стала последней полуфиналисткой теннисного турнира в Акапулько

МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт. Хорватка Мирьяна Лучич-Барони стала последней полуфиналисткой теннисного турнира в Акапулько, призовой фонд которого превышает 226 тысяч долларов.

Лучич-Барони, посеянная на турнире под первым номером, в четвертьфинале обыграла француженку Полин Пармантье со счетом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 6 минут.

Соперницей Лучич-Барони по полуфиналу стала украинка Леся Цуренко (7-й номер посева), которая в своем четвертьфинальном матче оказалась сильнее представительницы Латвии Елены Остапенко (3) — 6:3, 7:6 (7:5).

В другом полуфинале встретятся американка Кристина Макхейл (5), обыгравшая пуэрториканку Монику Пюиг (4) со счетом 6:2, 6:2, и француженка Кристина Младенович (2), ранее победившая бельгийку Кирстен Флипкенс — 6:4, 6:3.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
2 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни. Фото

Биатлонист объяснил, почему сменил российский паспорт на корейский