Мирьяна Лучич-Барони стала последней полуфиналисткой теннисного турнира в Акапулько

Лучич-Барони, посеянная на турнире под первым номером, в четвертьфинале обыграла француженку Полин Пармантье со счетом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 6 минут.

Соперницей Лучич-Барони по полуфиналу стала украинка Леся Цуренко (7-й номер посева), которая в своем четвертьфинальном матче оказалась сильнее представительницы Латвии Елены Остапенко (3) — 6:3, 7:6 (7:5).

В другом полуфинале встретятся американка Кристина Макхейл (5), обыгравшая пуэрториканку Монику Пюиг (4) со счетом 6:2, 6:2, и француженка Кристина Младенович (2), ранее победившая бельгийку Кирстен Флипкенс — 6:4, 6:3.