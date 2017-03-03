Мирьяна Лучич-Барони стала последней полуфиналисткой теннисного турнира в Акапулько
МОСКВА, 3 мар —
Р-Спорт. Хорватка Мирьяна Лучич-Барони стала последней полуфиналисткой теннисного турнира в Акапулько, призовой фонд которого превышает 226 тысяч долларов.
Соперницей
В другом полуфинале встретятся американка Кристина Макхейл (5), обыгравшая пуэрториканку Монику Пюиг (4) со счетом 6:2, 6:2, и француженка Кристина Младенович (2), ранее победившая бельгийку Кирстен Флипкенс — 6:4, 6:3.
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