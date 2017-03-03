Рафаэль Надаль вышел в полуфинал теннисного турнира в Акапулько

Надаль, посеянный под вторым номером, в четвертьфинале обыграл японца Ёсихито Нисиоку со счетом 7:6 (7:2), 6:3. Матч продолжался 1 час 57 минут.

В полуфинале Надаль встретится с хорватом Марином Чиличем (3-й номер посева), который без борьбы прошел четвертьфинальную стадию, так как его соперник американец Стив Джонсон снялся с турнира.