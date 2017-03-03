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3 марта 2017, 8:50 | Теннис | Р-Спорт

Рафаэль Надаль вышел в полуфинал теннисного турнира в Акапулько

МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт. Испанец Рафаэль Надаль вышел в полуфинал теннисного турнира в Акапулько, призовой фонд которого превышает 1,4 миллиона долларов.

Надаль, посеянный под вторым номером, в четвертьфинале обыграл японца Ёсихито Нисиоку со счетом 7:6 (7:2), 6:3. Матч продолжался 1 час 57 минут.

В полуфинале Надаль встретится с хорватом Марином Чиличем (3-й номер посева), который без борьбы прошел четвертьфинальную стадию, так как его соперник американец Стив Джонсон снялся с турнира.
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Кирьос победил Джоковича в четвертьфинале теннисного турнира в Акапулько

Кирьос победил Джоковича в четвертьфинале теннисного турнира в Акапулько

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Австралиец Ник Кирьос обыграл «посеянного» под первым номером серба Новака Джоковича в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в мексиканском Акапулько (общий призовой фонд — $1,5 млн).
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