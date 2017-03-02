Энди Маррей пробился в полуфинал соревнований в Дубае

Теннисисты провели на корте 2 часа 55 минут. За это время 29-летний Маррей сделал 14 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а его 33-летний соперник четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 4:1 в пользу британца.

В полуфинале соревнований Dubai Duty Free Tennis Championships Маррей померится силами либо с россиянином Евгением Донским, либо с французом Люкой Пуйе.