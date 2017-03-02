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https://sport.mail.ru/news/tennis/28953164/
2 марта 2017, 22:44 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Маррей пробился в полуфинал соревнований в Дубае

Первая ракетка мира, британец Энди Маррей, сломил сопротивление немца Филиппа Кольшрайбера, занимающего 29-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (4), 7/6 (18), 6/1 в четвертьфинале турнира в Дубае.

Теннисисты провели на корте 2 часа 55 минут. За это время 29-летний Маррей сделал 14 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а его 33-летний соперник четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 4:1 в пользу британца.

В полуфинале соревнований Dubai Duty Free Tennis Championships Маррей померится силами либо с россиянином Евгением Донским, либо с французом Люкой Пуйе.
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Энди Маррей и Филипп Кольшрайбер провели тай-брейк из 38 очков на турнире в Дубае

Энди Маррей и Филипп Кольшрайбер провели тай-брейк из 38 очков на турнире в Дубае

Британец Энди Маррей и немец Филипп Кольшрайбер провели тай-брейк, состоящий из 38 очков, во второй партии четвертьфинала турнира в Дубае. Маррею удалось выиграть его со счётом 20:18 и перевести поединок в третий сет.
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