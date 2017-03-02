Энди Маррей пробился в полуфинал соревнований в Дубае
Первая ракетка мира, британец Энди Маррей, сломил сопротивление немца Филиппа Кольшрайбера, занимающего 29-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/7 (4), 7/6 (18), 6/1 в четвертьфинале турнира в Дубае.
Теннисисты провели на корте 2 часа 55 минут. За это время 29-летний Маррей сделал 14 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал три
В полуфинале соревнований Dubai Duty Free Tennis Championships Маррей померится силами либо с россиянином Евгением Донским, либо с французом Люкой Пуйе.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter