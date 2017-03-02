Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28952830/
2 марта 2017, 21:42 | Теннис | GoTennis.ru

Борис Беккер: Джокович знает, как нужно возвращаться на вершину

Экс-наставник серба Новака Джоковича Борис Беккер заявил, что теннисист вполне может вернуть себе первую строчку рейтинга ATP.

«Я не вижу причин, которые могли бы помешать Новаку вернуться на вершину рейтинга. Теннисисты в Туре сейчас играют на высочайшем уровне, так что любой спад может отбросить тебя назад. Всех удивили результаты Джоковича и Маррея в Мельбурне, но это спорт, а Новак знает, как нужно возвращаться на вершину.

Сейчас мы не общаемся каждый день, как раньше, но я по-прежнему смотрю все его матчи. Не знаю, как сейчас проходит его тренировочный, поэтому мне сложно давать советы, — приводит слова Беккера We love tennis.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
02 марта

Борис Беккер: Джокович знает, как нужно возвращаться на вершину

Фабио Фоньини: Результаты придут, только я не знаю когда

Фернандо Вердаско: Приложу максимум усилий, чтобы дойти до финала