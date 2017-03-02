Борис Беккер: Джокович знает, как нужно возвращаться на вершину
Экс-наставник серба Новака Джоковича Борис Беккер заявил, что теннисист вполне может вернуть себе первую строчку рейтинга ATP.
«Я не вижу причин, которые могли бы помешать Новаку вернуться на вершину рейтинга. Теннисисты в Туре сейчас играют на высочайшем уровне, так что любой спад может отбросить тебя назад. Всех удивили результаты Джоковича и Маррея в Мельбурне, но это спорт, а Новак знает, как нужно возвращаться на вершину.
Сейчас мы не общаемся каждый день, как раньше, но я
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