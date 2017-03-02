Борис Беккер: Джокович знает, как нужно возвращаться на вершину

«Я не вижу причин, которые могли бы помешать Новаку вернуться на вершину рейтинга. Теннисисты в Туре сейчас играют на высочайшем уровне, так что любой спад может отбросить тебя назад. Всех удивили результаты Джоковича и Маррея в Мельбурне, но это спорт, а Новак знает, как нужно возвращаться на вершину.

Сейчас мы не общаемся каждый день, как раньше, но я по-прежнему смотрю все его матчи. Не знаю, как сейчас проходит его тренировочный, поэтому мне сложно давать советы, — приводит слова Беккера We love tennis.