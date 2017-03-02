Андре Агасси: Федерер больше не удивляет меня, но постоянно впечатляет
Экс-первая ракетка мира Андре Агасси прокомментировал выступление Роджера Федерера на Australian Open, а также его планы выступать на турнирах до 2019 года.
«Безусловно, это было легендарное выступление. Он как будто вернулся на тот уровень, на котором играл на протяжении всей своей карьеры. Его дальнейшие результаты зависят от того, сможет ли он его сохранить, так что я перестал делать прогнозы относительно него. Он больше не удивляет меня, но постоянно впечатляет.
Я бы сказал, что при обычных условиях идея играть на таком высоком уровне до 38 лет не реалистична. Однако в январе он смог доказать, что у него ещё есть силы, — приводит слова Агасси изданию Tennis World USA.
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