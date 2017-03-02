Дубай. Гаэль Монфис потерпел поражение от Фернандо Вердаско в четвертьфинале
12-я ракетка мира, француз Гаэль Монфис, уступил испанцу Фернандо Вердаско, занимающему 35-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 5/7 в четвертьфинале турнира в Дубае.
Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время 30-летний Монфис сделал десять эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал один
В полуфинале соревнований Dubai Duty Free Tennis Championships Вердаско сразится с голландцем Робином Хаазе.
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