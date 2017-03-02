Дубай. Гаэль Монфис потерпел поражение от Фернандо Вердаско в четвертьфинале

Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время 30-летний Монфис сделал десять эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а его 33-летний оппонент один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 3:0 в пользу француза.

В полуфинале соревнований Dubai Duty Free Tennis Championships Вердаско сразится с голландцем Робином Хаазе.