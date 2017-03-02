Тарпищев: Шарапова получит wild card и сыграет на «Ролан Гаррос»

Второй в сезоне турнир Большого шлема, «Ролан Гаррос», пройдет во Франции с 22 мая по 11 июня. Шарапова вернется на корт в конце апреля после дисквалификации. Россиянка может сыграть на «Ролан Гаррос» только в том случае, если получит wild card от организаторов.

«Ролан Гаррос» сможет привлечь болельщиков, будет реклама турнира, так что есть много плюсов, что Мария получит wild card. Однозначности нет, но я думаю, что Шарапова получит wild card, — сказал Тарпищев «Р-Спорт» по телефону.