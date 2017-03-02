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https://sport.mail.ru/news/tennis/28949056/
2 марта 2017, 17:09 | Теннис | Р-Спорт

Тарпищев: Шарапова получит wild card и сыграет на «Ролан Гаррос»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил агентству «Р-Спорт», что, по его мнению, российская теннисистка Мария Шарапова получит wild card для участия в Открытом чемпионате Франции.

Второй в сезоне турнир Большого шлема, «Ролан Гаррос», пройдет во Франции с 22 мая по 11 июня. Шарапова вернется на корт в конце апреля после дисквалификации. Россиянка может сыграть на «Ролан Гаррос» только в том случае, если получит wild card от организаторов.

«Ролан Гаррос» сможет привлечь болельщиков, будет реклама турнира, так что есть много плюсов, что Мария получит wild card. Однозначности нет, но я думаю, что Шарапова получит wild card, — сказал Тарпищев «Р-Спорт» по телефону.
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