Тарпищев: Шарапова получит wild card и сыграет на «Ролан Гаррос»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 мар —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил агентству «Р-Спорт», что, по его мнению, российская теннисистка Мария Шарапова получит wild card для участия в Открытом чемпионате Франции.
Второй в сезоне турнир Большого шлема, «Ролан Гаррос», пройдет во Франции с 22 мая по 11 июня. Шарапова вернется на корт в конце апреля после дисквалификации. Россиянка может сыграть на «Ролан Гаррос» только в том случае, если получит wild card от организаторов.
«Ролан Гаррос» сможет привлечь болельщиков, будет реклама турнира, так что есть много плюсов, что Мария получит wild card. Однозначности нет, но я думаю, что Шарапова получит wild card, — сказал Тарпищев «Р-Спорт» по телефону.
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