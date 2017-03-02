Мирный и Хьюи проиграли в первом круге турнира в Мексике
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дуэт Максим Мирный и Трет Хьюи проиграл в первом круге теннисного турнира в мексиканском Акапулько (призовой фонд — $1 млн 469 тыс.)
австрийско-французской паре Оливер Марах / Фабрис Мартен — 1:6, 6:1, 9:11, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Наиболее упорной получилась третья партия игры, но соперники белоруса и филиппинца лучше сыграли у сетки, что и позволило им выйти во второй круг. Максим Мирный и Трет Хьюи годом ранее стали победителями турнира в Акапулько, а в конце прошлой недели — финалистами соревнований в
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