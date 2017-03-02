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https://sport.mail.ru/news/tennis/28945954/
2 марта 2017, 17:14 | Теннис | БЕЛТА

Мирный и Хьюи проиграли в первом круге турнира в Мексике

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дуэт Максим Мирный и Трет Хьюи проиграл в первом круге теннисного турнира в мексиканском Акапулько (призовой фонд — $1 млн 469 тыс.) австрийско-французской паре Оливер Марах / Фабрис Мартен — 1:6, 6:1, 9:11, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<nobr>Белорусско-филиппинский</nobr> дуэт продолжит готовиться к одному из двух главных турниров марта в американском <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> с призовым фондом 7 млн который пройдет с 9 по 19 марта. Увеличить
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Наиболее упорной получилась третья партия игры, но соперники белоруса и филиппинца лучше сыграли у сетки, что и позволило им выйти во второй круг. Максим Мирный и Трет Хьюи годом ранее стали победителями турнира в Акапулько, а в конце прошлой недели — финалистами соревнований в Делрей-Бич. Победителей в парном и одиночном разрядах в Акапулько определят 4 марта.

Белорусско-филиппинский дуэт продолжит готовиться к одному из двух главных турниров марта в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом $7 млн, который пройдет с 9 по 19 марта.

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