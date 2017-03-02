Мирный и Хьюи проиграли в первом круге турнира в Мексике

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Наиболее упорной получилась третья партия игры, но соперники белоруса и филиппинца лучше сыграли у сетки, что и позволило им выйти во второй круг. Максим Мирный и Трет Хьюи годом ранее стали победителями турнира в Акапулько, а в конце прошлой недели — финалистами соревнований в Делрей-Бич. Победителей в парном и одиночном разрядах в Акапулько определят 4 марта.