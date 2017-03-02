Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько
МОСКВА, 2 мар —
Р-Спорт. Серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого составляет почти 1,5 миллиона долларов.
Обладатель wild card Джокович, посеянный на турнире под 1-м номером, в матче второго круга обыграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро со счетом 4:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа 38 минут. Счет личных встреч теннисистов стал 12−4 в пользу серба.
В четвертьфинале Джокович встретится с посеянным под 6-м номером австралийцем Ником Кирьосом.
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