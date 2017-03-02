Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28943387/
2 марта 2017, 11:54 | Теннис | Р-Спорт

Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько

МОСКВА, 2 мар — Р-Спорт. Серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого составляет почти 1,5 миллиона долларов.

Обладатель wild card Джокович, посеянный на турнире под 1-м номером, в матче второго круга обыграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро со счетом 4:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа 38 минут. Счет личных встреч теннисистов стал 12−4 в пользу серба.

В четвертьфинале Джокович встретится с посеянным под 6-м номером австралийцем Ником Кирьосом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
1 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Умер советский хоккеист из легендарной тройки Харламова

США обвинили Россию в том, что испортили как минимум две Олимпиады