Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько

Обладатель wild card Джокович, посеянный на турнире под 1-м номером, в матче второго круга обыграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро со счетом 4:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа 38 минут. Счет личных встреч теннисистов стал 12−4 в пользу серба.

В четвертьфинале Джокович встретится с посеянным под 6-м номером австралийцем Ником Кирьосом.