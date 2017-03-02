Надаль обыграл Лоренци и вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько
МОСКВА, 2 мар —
Р-Спорт. Испанец Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого составляет почти 1,5 миллиона долларов.
В матче второго круга Надаль, вторая ракетка турнира, отдал итальянцу Паоло Лоренци только два гейма — 6:1, 6:1. Для победы испанцу потребовалось чуть больше часа.
В четвертьфинальном матче Надаль встретится с японцем Ёсихито Нисиокой, который вышел в основную сетку турнира через квалификацию.
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