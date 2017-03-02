Тушите свет. Донской обыграл Федерера в Дубае

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ЧТО ПРОИЗОШЛО?

На престижном и представительном турнире категории «500» в Дубае россиянин Евгений Донской, пробившийся в основную сетку из квалификации, во втором круге сенсационно обыграл третьего «сеяного» Роджера Федерера, проводившего первый турнир после месячного отдыха, заслуженного триумфом на Открытом чемпионате Австралии.

В первом сете Донской сделал брейк, уступая 1:5, но все же проиграл партию со счетом 3:6. По ходу второго сета на центральном корте возникла проблема с освещением — один из фонарей перестал работать. Матч был приостановлен, но игроки согласились продолжать и в условиях неполной видимости. А зрители на трибунах поддержали их, включив фонарики на своих смартфонах.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Flashlights.... <a href="https://twitter.com/hashtag/DDFtennis?src=hash">#DDFtennis</a> <a href="https://t.co/4Wk2mT5bF3">pic.twitter.com/4Wk2mT5bF3</a></p>— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) <a href="https://twitter.com/ReemAbulleil/status/836996095490342917">1 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Освещение быстро восстановили. А метафора «тушите свет» оказалась как нельзя актуальной чуть позже. На тай-брейке второй партии наш квалифай обнаружил себя в шаге от поражения: у знаменитого швейцарца имелось три матчбола. Но легенда все три упустил — два из-за собственных невынужденных ошибок. Донской в итоге вышел вперед со счетом 8:7, а в следующем розыгрыше Федерер послал мяч в сетку. Счет в поединке стал равным.

В решающей партии Донской спасся с 2:5, а при 6:5 сам подавал на матч, но не сумел удержать такой важный гейм. На последовавшем тай-брейке Евгений уступал 1:5, но сумел взять шесть очков подряд. И праздновал победу — самую громкую и важную в своей карьере. А поверженному титулованному оппоненту оставалось только недоумевать и с досадой вспоминать об упущенных шансах.

ПОЧЕМУ ЭТО СЕНСАЦИЯ?

— Месяц назад 35-летний Роджер Федерер с блеском выиграл Australian Open и стал 18-кратным победителем турниров «Большого шлема», обновив свой же невероятный рекорд. Донской на том турнире не смог преодолеть квалификацию и отправился на серию челленджеров в Европу, где трижды подряд проигрывал в первых кругах.

— После победы в Мельбурне Федерер вернулся в Top-10 мирового рейтинга и на данный момент располагается на 10-м месте. Донской в понедельник поднялся на 116-ю позицию в мировой классификации. Выше 65-го места он никогда не забирался.

— Федерер часто приезжает тренироваться в Дубай и на местном турнире завоевал за карьеру семь титулов (и еще дважды был в финале) и подошел к матчу с Донским с серией из 11 подряд побед на этом турнире. Донской впервые играл там в основной сетке.

— Федерер не проигрывал теннисистам, не входившим в Top-100, с грунтового турнира в Гамбурге в сезоне-2013, где уступил Федерико Дельбонису. На харде швейцарец не знал поражений от парней, не входящих в Top-100, с 2000 (!) года.

Донской никогда не побеждал представителей Top-10. А его самым громким успехом до сегодняшнего дня была победа над 12-й на тот момент ракеткой мира испанцем Давидом Феррером на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

— Россияне не побеждали Федерера с тех пор, как Николай Давыденко сделал это дважды подряд на стыке сезонов 2009 и 2010. При этом завершивший карьеру в 2014 году россиянин все равно уступал своему швейцарскому ровеснику по личным встречам 2:19. А Михаил Южный проиграл Федереру 16 матчей подряд.

КТО ЧТО СКАЗАЛ?

Федерер, как сообщает дубайское издание Sport360, пришел на пресс-конференцию, прямо с корта. И был весьма откровенен.

— Я даже не знаю, что сказать, — начал швейцарец. — У меня были шансы, и я должен был как-то завершить этот матч в свою пользу. Даже не знаю, как упустил победу. Надо сказать, что соперник был очень хорош. Но это очень обидное поражение. Я должен был выиграть в двух сетах и сейчас уже подбивать подушку, думая о Люке Пуйе (потенциальном оппоненте по четвертьфиналу). Может быть, я немного недооценил соперника. В теннисе это играет важную роль.

Донской, в свою очередь, отметил, что не станет называть эту победу своей сбывшейся мечтой.

— Сегодня я удивил всех, — сказал россиянин. — Думаю, любой удивит самого себя, обыграв Роджера. Я мог бы сказать, что сбылась моя мечта, но не буду. Ведь побеждать хочешь всегда, даже когда играешь против Федерера.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ДОНСКОГО?

После не самого удачного прошлого года российский теннисист покинул Top-100 и начинал сезон-2017 125-й ракеткой мира. Не пройдя отбор в Дохе и на Australian Open, он затемпроиграл три матча подряд на челленджерах. Но с началом февраля дела у Донского пошли в гору. Турнир в Дубае — третий подряд, где он смог попасть в основную сетку через квалификацию. В первом круге Евгений обыграл Михаила Южного, с которым тренируется у одного наставника — Бориса Собкина. Кстати, по информации дубайской прессы, Донской признался, что в критической ситуации на решающем тай-брейке ему помог простой давний совет старшего товарища: просто играй очко за очком, концентрируйся на каждом розыгрыше.

В четвертьфинале турнира ATP Донской сыграет впервые с «Кубка Кремля"-2015. Его следующим соперником станет француз Люка Пуйе, «посеянный» седьмым. Этот 23-летний теннисист на прошлой неделе дошел до финала в Марселе, обыграв по пути другого россиянина Даниила Медведева. А вот Евгению Пуйе по личным встречам уступает: на US Open-2015 россиянин взял верх в пяти сетах.

Впрочем, независимо от исхода четвертьфинала в понедельник Донской должен вернуться в первую сотню рейтинга.