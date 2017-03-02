Евгений Донской: Выхожу на корт, чтобы добиться победы, даже если на другой стороне находится Федерер

«Конечно, сегодня мне удалось удивить всех. Мне кажется, тот, у кого получается обыграть Роджера, удивляет в первую очередь себя. Мог бы сказать, что сегодня осуществилась моя мечта, но такая формулировка мне не по душе. Всегда выхожу на корт, чтобы добиться победы, даже если на другой стороне находится Федерер», — цитирует Донского пресс-служба АТР.