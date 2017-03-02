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2 марта 2017, 0:44 | Теннис | GoTennis.ru

Евгений Донской: Выхожу на корт, чтобы добиться победы, даже если на другой стороне находится Федерер

Российский теннисист Евгений Донской поделился впечатлениями от победы над швейцарцем Роджером Федерером во втором раунде турнира в Дубае.

«Конечно, сегодня мне удалось удивить всех. Мне кажется, тот, у кого получается обыграть Роджера, удивляет в первую очередь себя. Мог бы сказать, что сегодня осуществилась моя мечта, но такая формулировка мне не по душе. Всегда выхожу на корт, чтобы добиться победы, даже если на другой стороне находится Федерер», — цитирует Донского пресс-служба АТР.
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Тушите свет. Донской обыграл Федерера в Дубае

26-летний россиянин Евгений Донской одержал во втором круге турнира в Дубае самую громкую победу в своей карьере, обыграв 18-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера.
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