Евгений Донской: Выхожу на корт, чтобы добиться победы, даже если на другой стороне находится Федерер
Российский теннисист Евгений Донской поделился впечатлениями от победы над швейцарцем Роджером Федерером во втором раунде турнира в Дубае.
«Конечно, сегодня мне удалось удивить всех. Мне кажется, тот, у кого получается обыграть Роджера, удивляет в первую очередь себя. Мог бы сказать, что сегодня осуществилась моя мечта, но такая формулировка мне не по душе. Всегда выхожу на корт, чтобы добиться победы, даже если на другой стороне находится Федерер», — цитирует Донского
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter