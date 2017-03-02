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2 марта 2017, 0:51 | Теннис | Чемпионат.com

Навратилова: Правила позволяют Шараповой получать WC после дисквалификации

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Мартина Навратилова прокомментировала критику в адрес организаторов турниров, предоставляющих «уайлд-кард» россиянке Марии Шараповой. Напомним, что дисквалификация Марии за нарушение антидопинговых правил истекает 26 апреля.

18-кратная победительница турниров Большого шлема в женском одиночном разряде <span class=error>Мартина</span> Навратилова прокомментировала критику в адрес организаторов турниров предоставляющих <span class=error>уайлд</span>-<span class=error>кард</span> россиянке Марии <span class=error>Шараповой</span>. Увеличить
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«В теннисе есть обоснованные правила. Мария нарушила их и до сих пор расплачивается за это. Её дисквалификация скоро подойдёт к концу, и правила гласят, что она может воспользоваться “уайлд-кард”. Если мы как игроки не согласны с этим, то правила надо менять, а до этого их следует соблюдать», — написала Навратилова на своей странице в сети «Твиттер».

В среду, 1 марта, о предоставлении «уайлд-кард» Шараповой объявили организаторы турнира в Риме.
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