Навратилова: Правила позволяют Шараповой получать WC после дисквалификации

«В теннисе есть обоснованные правила. Мария нарушила их и до сих пор расплачивается за это. Её дисквалификация скоро подойдёт к концу, и правила гласят, что она может воспользоваться “уайлд-кард”. Если мы как игроки не согласны с этим, то правила надо менять, а до этого их следует соблюдать», — написала Навратилова на своей странице в сети «Твиттер».



В среду, 1 марта, о предоставлении «уайлд-кард» Шараповой объявили организаторы турнира в Риме.