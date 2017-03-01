Донской победил Федерера в матче 1/8 финала турнира ATP в Дубае
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россиянин Евгений Донской сенсационно победил швейцарца Роджера Федерера в матче 1/8 финала турнира Ассоциации
теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае (общий призовой фонд — $2,85 млн).
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Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5). Матч продолжался чуть более двух часов. Во втором сете 26-летний россиянин, занимающий 116-е место в мировой рейтинге, отыграл три
В следующем круге Донской сыграет с французом Лукасом Пуилем.
Турнир завершится 4 марта.
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