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https://sport.mail.ru/news/tennis/28939152/
1 марта 2017, 22:19 | Теннис | ТАСС

Донской победил Федерера в матче 1/8 финала турнира ATP в Дубае

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россиянин Евгений Донской сенсационно победил швейцарца Роджера Федерера в матче 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае (общий призовой фонд — $2,85 млн).

Встреча завершилась со счетом 3:6 7:6 (9:7) 7:6 (7:5) Увеличить
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Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5). Матч продолжался чуть более двух часов. Во втором сете 26-летний россиянин, занимающий 116-е место в мировой рейтинге, отыграл три матч-бола, а в третьем сете проигрывал 2:5 и 1:5 на тай-брейке.

В следующем круге Донской сыграет с французом Лукасом Пуилем.

Турнир завершится 4 марта.
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