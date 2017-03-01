Донской победил Федерера в матче 1/8 финала турнира ATP в Дубае

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Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5). Матч продолжался чуть более двух часов. Во втором сете 26-летний россиянин, занимающий 116-е место в мировой рейтинге, отыграл три матч-бола, а в третьем сете проигрывал 2:5 и 1:5 на тай-брейке.

В следующем круге Донской сыграет с французом Лукасом Пуилем.

Турнир завершится 4 марта.