Дубай. Энди Маррей разгромил Гильермо Гарсию-Лопеса во втором раунде
Британский теннисист Энди Маррей прошёл в ¼ финала соревнований в Дубае, обыграв в двух сетах испанца Гильермо
Гарсию-Лопеса, — 6/2, 6/0.
За время матча, продлившегося 1 час 12 минут, первая ракетка мира, 29-летний Энди, записал в свой актив по пять брейков и подач навылет. 33-летний
В поединке за выход в полуфинал турнира Dubai Duty Free Tennis Championships Маррей сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером.
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