Дубай. Энди Маррей разгромил Гильермо Гарсию-Лопеса во втором раунде

За время матча, продлившегося 1 час 12 минут, первая ракетка мира, 29-летний Энди, записал в свой актив по пять брейков и подач навылет. 33-летний Гарсия-Лопес, занимающий 97-ю строчку мировой табели о рангах, совершил один эйс и шесть двойных ошибок. Британец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:1.

В поединке за выход в полуфинал турнира Dubai Duty Free Tennis Championships Маррей сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером.