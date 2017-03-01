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https://sport.mail.ru/news/tennis/28937951/
1 марта 2017, 20:00 | Теннис | GoTennis.ru

Дубай. Энди Маррей разгромил Гильермо Гарсию-Лопеса во втором раунде

Британский теннисист Энди Маррей прошёл в ¼ финала соревнований в Дубае, обыграв в двух сетах испанца Гильермо Гарсию-Лопеса, — 6/2, 6/0.

За время матча, продлившегося 1 час 12 минут, первая ракетка мира, 29-летний Энди, записал в свой актив по пять брейков и подач навылет. 33-летний Гарсия-Лопес, занимающий 97-ю строчку мировой табели о рангах, совершил один эйс и шесть двойных ошибок. Британец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:1.

В поединке за выход в полуфинал турнира Dubai Duty Free Tennis Championships Маррей сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером.
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