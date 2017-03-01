Томаш Бердых завершил выступление на турнире в Дубае
Чешский теннисист Томаш Бердых не смог преодолеть барьер второго круга соревнований в Дубае, уступив в трёх сетах Робину Хаазе из Нидерландов, — 6/3, 3/6, 4/6.
Поединок продлился 2 часа. 14-й номер рейтинга АТР, 31-летний Бердых, один раз взял подачу соперника, совершил восемь эйсов и три двойные ошибки. 29-летний Робин, занимающий 66-е место в мировой классификации, реализовал два
В четвертьфинале турнира Dubai Duty Free Tennis Championships Хаазе померится силами с победителем игры испанца Марселя Гранольерса и боснийца Дамира Джумхура.
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