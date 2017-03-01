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1 марта 2017, 14:33 | Теннис | ТАСС

Мария Шарапова получила wild-card на турнир WTA в Риме

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова, отбывающая дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, получила wild-card (специальное приглашение для участия) на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Ранее россиянка получила wild-card на турниры в Штутгарте и Мадриде. Увеличить
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Ранее россиянка получила wild-card на турниры в Штутгарте и Мадриде.

«Мы официально объявляем о предоставлении приглашения Марии Шараповой», — говорится в сообщении.

В начале марта 2016 года Шарапова призналась, что не прошла допинг-тест. В ее пробе было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. В июне Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. 29-летняя россиянка вернется на корт на турнире в Штутгарте, который стартует 26 апреля.

Шарапова является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в ее активе также победа в Кубке Федерации и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде. В общей сложности спортсменка выиграла 38 турниров WTA, из них 35 — в одиночном разряде.
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