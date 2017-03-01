Мария Шарапова получила wild-card на турнир WTA в Риме
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова, отбывающая дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, получила
wild-card (специальное приглашение для участия) на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее россиянка получила
«Мы официально объявляем о предоставлении приглашения Марии Шараповой», — говорится в сообщении.
В начале марта 2016 года Шарапова призналась, что не прошла
Шарапова является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в ее активе также победа в Кубке Федерации и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде. В общей сложности спортсменка выиграла 38 турниров WTA, из них 35 — в одиночном разряде.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter