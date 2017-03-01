Лучший теннисист мира выступил против особых приглашений для Шараповой

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Энди Маррей выступил против выделения специальных приглашений (wild card) на турниры для российской теннисистки Марии Шараповой, сообщает The Times. По мнению первой ракетки мира, игроки, отбывшие дисквалификацию за употребление допинга, должны самостоятельно повышать свой рейтинг, чтобы напрямую попадать на крупные турниры.

Цитата Энди Маррей Теннисисты, уличенные в употреблении допинга, не должны так легко возвращаться на крупные соревнования. При этом я прекрасно понимаю, что организаторы большинства турниров делают то, что считают выгодным для себя. Для них важно, что большие имена способны привлечь зрителей на трибуны.

«Шараповой не нужна wild card. Она способна через игры повысить свой рейтинг, чтобы напрямую попадать на крупнейшие соревнования. Если же ее рейтинг ближе к Уимблдону не достигнет необходимого уровня, организаторах турнира придется принимать очень непростое решение, — заявил Маррей.

В июне 2016 года Шарапова была дисквалифицирована Международной теннисной федерацией (ITF) на два года за употребление мельдония. Отстранение от участия в соревнованиях вступило в силу 26 января 2016 года. В октябре 2016 года дисквалификация была сокращена до 1 года 3 месяцев. Шарапова сможет выступать на турнирах WTA с 26 апреля 2017 года. Свой первый матч после возвращения она проведет в Штутгарте.

В начале марта 2016 года россиянка на специально созванной пресс-конференции сообщила, что в ее допинг-пробе, взятой во время Открытого чемпионата Австралии в январе нынешнего года, был обнаружен мельдоний. С 1 января 2016 года этот препарат относится к запрещенным по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA). Всю ответственность Шарапова взяла на себя, заявив, что не знала о запрете препарата, который почти десять лет принимала по совету семейного врача.

После вынесения решения о дисквалификации Шарапова подала апелляцию в CAS, требуя сократить срок наказания. Россиянка не выходила на корт с конца января после поражения от американки Серены Уильямс в четвертьфинале Australian Open. В октябре 2016 года ее исключили из рейтинга WTA.

Шарапова стала первой и единственной российской теннисисткой, которая выиграла все турниры «Большого шлема» за карьеру. Она дважды побеждала на «Ролан Гаррос» и по разу завоевывала первенство на US Open, Уимблдоне и Australian Open. В 2012 году Шарапова стала серебряным призером на летних Олимпийских играх в Лондоне, а в 2004-м победила на Итоговом чемпионате WTA.