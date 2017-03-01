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https://sport.mail.ru/news/tennis/28930992/
1 марта 2017, 12:34 | Теннис | УНИАН

Свитолина из-за травмы снялась с турнира в Куала-Лумпур

Украинка едет на хардовую серию в США.

Украинка едет на <span class=error>хардовую</span> серию в США. Увеличить
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Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина досрочно завершила выступления на турнире Alya WTA Malaysian Open в Куала-Лумпур (Малайзия), сообщает Большой теннис Украины.

После победы над кореянкой Чан Су-Чон в первом раунде Свитолина снялась с турнира из-за повреждения ноги. Во время матча украинка играла с затейпированной ногой и обращалась к врачу. Из-за этих проблем Элина отказалась выйти на встречу второго круга.

Теперь она переезжает в США, где будет стартовать на хардовом турнире в Индиан-Уэлссе.

Напомним, перед этим Свитолина выиграла турниры в Тайване и Дубае и в настоящее время занимает десятое место мирового рейтинга и второе в чемпионской гонке.
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