Свитолина из-за травмы снялась с турнира в Куала-Лумпур
Украинка едет на хардовую серию в США.
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Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина досрочно завершила выступления на турнире Alya WTA Malaysian Open в
После победы над кореянкой Чан
Теперь она переезжает в США, где будет стартовать на хардовом турнире в
Напомним, перед этим Свитолина выиграла турниры в Тайване и Дубае и в настоящее время занимает десятое место мирового рейтинга и второе в чемпионской гонке.
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