Свитолина из-за травмы снялась с турнира в Куала-Лумпур

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Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина досрочно завершила выступления на турнире Alya WTA Malaysian Open в Куала-Лумпур (Малайзия), сообщает Большой теннис Украины.

После победы над кореянкой Чан Су-Чон в первом раунде Свитолина снялась с турнира из-за повреждения ноги. Во время матча украинка играла с затейпированной ногой и обращалась к врачу. Из-за этих проблем Элина отказалась выйти на встречу второго круга.

Теперь она переезжает в США, где будет стартовать на хардовом турнире в Индиан-Уэлссе.

Напомним, перед этим Свитолина выиграла турниры в Тайване и Дубае и в настоящее время занимает десятое место мирового рейтинга и второе в чемпионской гонке.