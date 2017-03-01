Ник Киргиос успешно начал выступление на соревнованиях Abierto Mexicano Telcel
17-я ракетка мира, австралиец Ник Киргиос, преодолел барьер первого круга турнира в Акапулько, обыграв израильтянина Дуди Селу, занимающего 75-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 6/3, 6/3.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время спортсмены допустили по пять двойных ошибок. При этом 21-летний Киргиос восемь раз подал навылет и реализовал три
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter