Ник Киргиос успешно начал выступление на соревнованиях Abierto Mexicano Telcel

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Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время спортсмены допустили по пять двойных ошибок. При этом 21-летний Киргиос восемь раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, а его 31-летний соперник сделал четыре эйса и один брейк. Это была первая официальная встреча теннисистов.