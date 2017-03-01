Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28928830/
1 марта 2017, 10:02 | Теннис | GoTennis.ru

Ник Киргиос успешно начал выступление на соревнованиях Abierto Mexicano Telcel

17-я ракетка мира, австралиец Ник Киргиос, преодолел барьер первого круга турнира в Акапулько, обыграв израильтянина Дуди Селу, занимающего 75-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 6/3, 6/3.

17-я ракетка мира австралиец Ник <span class=error>Киргиос</span> преодолел барьер первого круга турнира в Акапулько обыграв израильтянина <span class=error>Дуди</span> Селу занимающего 75-ю строчку рейтинга ATP со счётом 3/6 6/3 6/3. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время спортсмены допустили по пять двойных ошибок. При этом 21-летний Киргиос восемь раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, а его 31-летний соперник сделал четыре эйса и один брейк. Это была первая официальная встреча теннисистов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
01 марта

Акапулько. Моника Пюиг стала участницей второго раунда турнира

Элина Свитолина снялась с соревнований в Куала-Лумпуре

Елена Остапенко оказалась сильнее Данки Ковинич на соревнованиях в Акапулько