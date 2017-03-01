Abierto Mexicano Telcel. Марин Чилич вышел во второй круг соревнований
Восьмая ракетка мира, хорват Марин Чилич, в трёх сетах сломил сопротивление украинца Александра Долгополова, занимающего 60-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 4/6, 6/0 на старте соревнований в Акапулько.
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Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут. За это время 28-летний Чилич сделал 14 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре
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