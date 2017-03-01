Abierto Mexicano Telcel. Марин Чилич вышел во второй круг соревнований

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Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут. За это время 28-летний Чилич сделал 14 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а его ровесник из Украины шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.