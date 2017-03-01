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https://sport.mail.ru/news/tennis/28928639/
1 марта 2017, 9:48 | Теннис | GoTennis.ru

Abierto Mexicano Telcel. Марин Чилич вышел во второй круг соревнований

Восьмая ракетка мира, хорват Марин Чилич, в трёх сетах сломил сопротивление украинца Александра Долгополова, занимающего 60-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 4/6, 6/0 на старте соревнований в Акапулько.

Восьмая ракетка мира хорват Марин <span class=error>Чилич</span> в трёх сетах сломил сопротивление украинца Александра <span class=error>Долгополова</span> занимающего 60-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/3 4/6 6/0 на старте соревнований в Акапулько. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут. За это время 28-летний Чилич сделал 14 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а его ровесник из Украины шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.
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