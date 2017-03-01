Доминик Тим продолжает борьбу на турнире в Акапулько

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За 1 час 47 минут матча 23-летний Тим сделал шесть эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а 32-летний Симон трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах 5:2 в пользу австрийца.

В следующем круге соревнований Abierto Mexicano Telcel Тим померится силами с французом Адрианом Маннарино.