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1 марта 2017, 9:47 | Теннис | GoTennis.ru

Доминик Тим продолжает борьбу на турнире в Акапулько

Девятая ракетка мира, австриец Доминик Тим, взял верх над французом Жилем Симоном, занимающим 25-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (7), 6/3 в первом раунде турнира в Акапулько.

Девятая ракетка мира австриец <span class=error>Доминик</span> <span class=error>Тим</span> взял верх над французом <span class=error>Жилем</span> <span class=error>Симоном</span> занимающим 25-ю строчку рейтинга ATP со счётом 7/6 (7) 6/3 в первом раунде турнира в Акапулько. Увеличить
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За 1 час 47 минут матча 23-летний Тим сделал шесть эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а 32-летний Симон трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах 5:2 в пользу австрийца.

В следующем круге соревнований Abierto Mexicano Telcel Тим померится силами с французом Адрианом Маннарино.
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