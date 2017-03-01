Доминик Тим продолжает борьбу на турнире в Акапулько
Девятая ракетка мира, австриец Доминик Тим, взял верх над французом Жилем Симоном, занимающим 25-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (7), 6/3 в первом раунде турнира в Акапулько.
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За 1 час 47 минут матча 23-летний Тим сделал шесть эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал один
В следующем круге соревнований Abierto Mexicano Telcel Тим померится силами с французом Адрианом Маннарино.
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