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https://sport.mail.ru/news/tennis/28927882/
1 марта 2017, 8:23 | Теннис | Р-Спорт

Серб Новак Джокович вышел во второй круг теннисного турнира в Акапулько

МОСКВА, 1 мар — Р-Спорт. Серб Новак Джокович вышел во второй круг теннисного турнира в Акапулько, призовой фонд которого превышает 1,4 миллиона долларов.

Первая ракетка турнира Джокович обыграл словака Мартина Клижана — 6:3, 7:6 (7:4). Соперники провели на корте 1 час 34 минуты.

Джокович во втором круге сыграет с победителем пары Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — Франсис Тьяфо (США).
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