Серб Новак Джокович вышел во второй круг теннисного турнира в Акапулько
МОСКВА, 1 мар —
Р-Спорт. Серб Новак Джокович вышел во второй круг теннисного турнира в Акапулько, призовой фонд которого превышает 1,4 миллиона долларов.
Первая ракетка турнира Джокович обыграл словака Мартина Клижана — 6:3, 7:6 (7:4). Соперники провели на корте 1 час 34 минуты.
Джокович во втором круге сыграет с победителем пары Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — Франсис Тьяфо (США).
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