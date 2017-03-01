Фоньини, Дельбонис и Г. Мельцер с побед начали турнир в Сан-Паулу
Итальянец Фабио Фоньини (5) стартовал на турнире в
Сан-Паулу с победы над свои соотечественником Марко Чеккинато (Q) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
За выход в четвертьфинал 29-летний уроженец Санремо, занимающий 42-е место в рейтинге АТР, поспорит с ещё одним итальянцем Алессандро Джаннесси (Q).
Барьер первого круга также преодолели австриец Геральд Мельцер, аргентинец Федерико Дельбонис (7) и его соотечественник Факундо Багнис.
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