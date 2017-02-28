Бывшая 11-я ракетка мира Шахар Пеэр завершила карьеру
Бывшая 11-я ракетка мира израильтянка Шахар Пеэр объявила о завершении карьеры.
29-летняя уроженка Иерусалима не выходила на корт с февраля 2016 года
«Делюсь с вами одним из самых сложных решений в моей жизни. Я прекращаю карьеру после 23 лет в теннисе и 13 лет в
В то же время я потеряла ту страсть, которая у меня была с 6,5 лет, когда я только начала играть в теннис. Сейчас я оглядываюсь назад с улыбкой и испытываю счастье и удовлетворение. Я горжусь всеми своими достижениями и возможностью выступать за Израиль. Большое спасибо всем за поддержку», — написала Пеэр на своей странице в сети «Фейсбук».
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