Бывшая 11-я ракетка мира Шахар Пеэр завершила карьеру

29-летняя уроженка Иерусалима не выходила на корт с февраля 2016 года из-за травмы плеча. В её активе пять титулов на турнирах WТА в одиночном разряде и три в парном. Она дважды доходила до четвертьфинала на соревнованиях «Большого шлема» и была финалисткой Australian Open 2008 в дуэте с белоруской Викторией Азаренко.



«Делюсь с вами одним из самых сложных решений в моей жизни. Я прекращаю карьеру после 23 лет в теннисе и 13 лет в WТА-туре. К сожалению, последние два года хроническое воспаление плеча не позволяет мне играть на высоком уровне, к которому я привыкла. Я ухожу.



В то же время я потеряла ту страсть, которая у меня была с 6,5 лет, когда я только начала играть в теннис. Сейчас я оглядываюсь назад с улыбкой и испытываю счастье и удовлетворение. Я горжусь всеми своими достижениями и возможностью выступать за Израиль. Большое спасибо всем за поддержку», — написала Пеэр на своей странице в сети «Фейсбук».