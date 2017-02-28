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28 февраля 2017, 21:05 | Теннис | Спорт-Экспресс

Бердых вышел во второй круг турнира в Дубае

Чех Томаш Бердых стал последним теннисистом, вышедшим во второй круг турнира ATP в Дубае.

Его соперник, коим являлся соотечественник Лукаш Росол, отказался от борьбы во втором сете.

Дубай (ОАЭ).

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships.

Призовой фонд 2 429 150 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Первый круг.

Бердых (Чехия, 5) — Росол (Чехия, Q) — 6:3, 2:1 отказ 2-го игрока.
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