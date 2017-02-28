Бердых вышел во второй круг турнира в Дубае
Чех Томаш Бердых стал последним теннисистом, вышедшим во второй круг турнира ATP в Дубае.
Его соперник, коим являлся соотечественник Лукаш Росол, отказался от борьбы во втором сете.
Дубай (ОАЭ).
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships.
Призовой фонд 2 429 150 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Первый круг.
Бердых (Чехия, 5) — Росол (Чехия, Q) — 6:3, 2:1 отказ 2-го игрока.
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