Свитолина вышла во второй круг теннисного турнира в Малайзии
Украинка начала защиту титула с победы над кореянкой Жанг.
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Матч закончился со счетом 6:2, 6:3.
Украинка имела преимущество на протяжении всего матча и достаточно легко прошла первую соперницу. На этом турнире Свитолина защищает свой титул, завоеванный в
Во втором круге 10-я ракетка мира сыграет с Нао Хибино из Японии, которая в стартовом матче в упорной борьбе обыграла
Кроме того, ранее в матче первого круга одесситка Катерина Козлова уступила
Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Свитолина выиграла престижный турнир в Дубаи (ОАЭ).
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