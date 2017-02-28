Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28920057/
28 февраля 2017, 15:46 | Теннис | Советский спорт

Донской обыграл Южного и вышел на Федерера на турнире в Дубае

Российский теннисист Евгений Донской в первом круге турнира в Дубае взял верх над соотечественником Михаилом Южным.

Российский теннисист Евгений Донской в первом круге турнира в Дубае взял верх над соотечественником Михаилом Южным. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Счет встречи, которая продолжалась 1 час 15 минут, — 6:4, 6:4.

Донской дважды подал навылет, совершил три двойные ошибки и взял четыре гейма на подаче соперника. У Южного два эйса, три двойные ошибки и два брейка.

В следующем раунде соревнований Донской встретится с победителем Australian Open-2017 швейцарцем Роджером Федерером.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
27 февраля

Лыжник из Венесуэлы порвал интернет! Кто выпустил этого клоуна на старт ЧМ? (видео)

«Игроки Уфы напились в ресторане!» Новый ушат грязи на «Салават Юлаев» (фото)

Как тренировался главный индеец СССР Гойко Митич и где он сейчас