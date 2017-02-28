Леся Цуренко вышла во второй раунд турнира в Акапулько
27-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко, занимающая 50-е место в мировой классификации, пробилась во второй круг соревнований Abierto Mexicano Telcel в Мексике, переиграв со счётом 6/2, 6/1 293-й номер мирового рейтинга, 22-летнюю француженку Хлоэ Пакет.
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Первая встреча спортсменок длилась ровно 1 час. За это время Леся записала в свой актив один эйс и три двойные ошибки, реализовав семь
В следующем круге турнира в Акапулько Цуренко скрестит ракетки или со своей соотечественницей Катериной Бондаренко, или с немкой Юлией Гёргес.
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