Леся Цуренко вышла во второй раунд турнира в Акапулько

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Первая встреча спортсменок длилась ровно 1 час. За это время Леся записала в свой актив один эйс и три двойные ошибки, реализовав семь брейк-пойнтов, а её оппонентка реализовала два брейк-пойнта и шесть раз ошиблась при подаче.

В следующем круге турнира в Акапулько Цуренко скрестит ракетки или со своей соотечественницей Катериной Бондаренко, или с немкой Юлией Гёргес.