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https://sport.mail.ru/news/tennis/28916916/
28 февраля 2017, 11:56 | Теннис | GoTennis.ru

Леся Цуренко вышла во второй раунд турнира в Акапулько

27-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко, занимающая 50-е место в мировой классификации, пробилась во второй круг соревнований Abierto Mexicano Telcel в Мексике, переиграв со счётом 6/2, 6/1 293-й номер мирового рейтинга, 22-летнюю француженку Хлоэ Пакет.

27-летняя украинская теннисистка <span class=error>Леся</span> <span class=error>Цуренко</span> занимающая 50-е место в мировой классификации пробилась во второй круг соревнований Abierto Mexicano Telcel в Мексике переиграв со счётом 6/2 6/1 293-й номер мирового рейтинга 22-летнюю француженку <span class=error>Хлоэ</span> Пакет. Увеличить
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Первая встреча спортсменок длилась ровно 1 час. За это время Леся записала в свой актив один эйс и три двойные ошибки, реализовав семь брейк-пойнтов, а её оппонентка реализовала два брейк-пойнта и шесть раз ошиблась при подаче.

В следующем круге турнира в Акапулько Цуренко скрестит ракетки или со своей соотечественницей Катериной Бондаренко, или с немкой Юлией Гёргес.
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Акапулько. Шелби Роджерс в двух партиях одолела Луизу Чирико

63-я ракетка мира, 24-летняя американка Шелби Роджерс, успешно стартовала на турнире Abierto Mexicano Telcel в Акапулько, переиграв в стартовом поединке 65-й номер рейтинга WTA, свою 20-летнюю соотечественницу Луизиу Чирико, — 6/2, 6/2.
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