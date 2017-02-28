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28 февраля 2017, 11:56 | Теннис | GoTennis.ru

Акапулько. Шелби Роджерс в двух партиях одолела Луизу Чирико

63-я ракетка мира, 24-летняя американка Шелби Роджерс, успешно стартовала на турнире Abierto Mexicano Telcel в Акапулько, переиграв в стартовом поединке 65-й номер рейтинга WTA, свою 20-летнюю соотечественницу Луизиу Чирико, — 6/2, 6/2.

63-я ракетка мира 24-летняя американка <span class=error>Шелби</span> <span class=error>Роджерс</span> успешно стартовала на турнире Abierto Mexicano Telcel в Акапулько переиграв в стартовом поединке 65-й номер рейтинга WTA свою 20-летнюю соотечественницу <span class=error>Луизиу</span> <span class=error>Чирико</span> — 6/2 6/2. Увеличить
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За 59 минут, проведённые на корте, Шелби сделала пять эйсов, шесть брейков и три двойные ошибки, а её оппонентка реализовала шесть брейк-пойнтов и восемь раз ошиблась на подаче. Прежде спортсменки друг с другом не встречались.

В борьбе за выход в ¼ финала соревнований в Мексике Роджер сразится или с хорваткой Мирьяной Лючич-Барони, или со швейцаркой Белиндой Бенчич.
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Леся Цуренко вышла во второй раунд турнира в Акапулько

Леся Цуренко вышла во второй раунд турнира в Акапулько

27-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко, занимающая 50-е место в мировой классификации, пробилась во второй круг соревнований Abierto Mexicano Telcel в Мексике, переиграв со счётом 6/2, 6/1 293-й номер мирового рейтинга, 22-летнюю француженку Хлоэ Пакет.
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