Акапулько. Шелби Роджерс в двух партиях одолела Луизу Чирико
63-я ракетка мира, 24-летняя американка Шелби Роджерс, успешно стартовала на турнире Abierto Mexicano Telcel в Акапулько, переиграв в стартовом поединке 65-й номер рейтинга WTA, свою 20-летнюю соотечественницу Луизиу Чирико, — 6/2, 6/2.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 59 минут, проведённые на корте, Шелби сделала пять эйсов, шесть брейков и три двойные ошибки, а её оппонентка реализовала шесть
В борьбе за выход в ¼ финала соревнований в Мексике Роджер сразится или с хорваткой Мирьяной
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter