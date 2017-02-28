Акапулько. Шелби Роджерс в двух партиях одолела Луизу Чирико

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За 59 минут, проведённые на корте, Шелби сделала пять эйсов, шесть брейков и три двойные ошибки, а её оппонентка реализовала шесть брейк-пойнтов и восемь раз ошиблась на подаче. Прежде спортсменки друг с другом не встречались.